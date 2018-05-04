"Милан" определил три трансферных цели на лето

Теги миланмарио манджукичмаруан феллаиниандре силвабальде кейта

"Милан" определил три трансферных цели на лето

"Милан" определил три трансферных цели на ближайшее лето, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" хотят купить форварда "Ювентуса" Марио Манджукича, подписать в качестве свободного агента полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, а также обменять своего нападающего Андре Силву на вингера "Монако" Бальде Кейта.

Напомним, что также "Милан" претендует на Карима Бензема. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Рома 35 70
4 Лацио 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
Полная таблица

топ-5 тегов