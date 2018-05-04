"Милан" определил три трансферных цели на лето
"Милан" определил три трансферных цели на ближайшее лето, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" хотят купить форварда "Ювентуса" Марио Манджукича, подписать в качестве свободного агента полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, а также обменять своего нападающего Андре Силву на вингера "Монако" Бальде Кейта.
Напомним, что также "Милан" претендует на Карима Бензема. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Сельта" в родных стенах упустила победу над "Депортиво"
-
"Эвертон" на шестой компенсированной минуте спас ничью в матче с "Саутгемптоном"
-
"Милан" – "Верона" - 4:1 (обзор)
-
"Верона" вылетела из Серии А
-
"Милан" на своём поле разгромил "Верону"
-
"Спартак" дожимает "Ростов" и остается фаворитом в борьбе за второе место
-
Фоменко: "Игра со "СКА-Хабаровском" была скользкой"
-
Сёмин стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат России
-
"РБ Лейпциг" – "Вольфсбург" - 4:1, "Боруссия М" – "Фрайбург" - 3:1, "Аугсбург" – "Шальке" - 1:2 (обзоры)
-
"Кельн" – "Бавария" - 1:3, "Вердер" – "Байер" - 0:0, "Штутгарт" – "Хоффенхайм" - 2:0 (обзоры)
-
"Атлетик" вручил Пуйолю награду "One Club Man Award"
-
Сёмин догнал Слуцкого по числу побед в чемпионате России, впереди только два тренера
-
"Уотфорд" – "Ньюкасл" - 2:1, "Борнмут" – "Суонси" - 1:0 (обзоры)
-
Фанаты "Зенита" оскорбили президента "Локомотива"
-
Зюле повторил антирекорд Бундеслиги
-
Манчини: "В "Зените" нет футболистов, способных забивать"
-
"Вест Бромвич" – "Тоттенхэм" - 1:0, "Лестер" – "Вест Хэм" - 0:2 (обзоры)
-
"Атлетик" – "Бетис" - 2:0 (обзор)
-
"Зенит" теряет Жиркова и Смольникова
-
"Атлетик" дома разобрался с "Бетисом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|88
|2
|Наполи
|35
|84
|3
|Рома
|35
|70
|4
|Лацио
|35
|70
|5
|Интер Милан
|35
|66
|6
|Аталанта
|35
|58
|7
|Милан
|35
|57
|8
|Сампдория
|35
|54
|9
|Фиорентина
|35
|54
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Дженоа
|35
|41
|12
|Болонья
|35
|39
|13
|Сассуоло
|35
|37
|14
|Удинезе
|35
|34
|15
|Кротоне
|35
|34
|16
|Кальяри
|35
|33
|17
|СПАЛ
|35
|32
|18
|Кьево
|35
|31
|19
|Хеллас Верона
|35
|25
|20
|Беневенто
|35
|18