"Милан" определил три трансферных цели на лето

"Милан" определил три трансферных цели на ближайшее лето, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" хотят купить форварда "Ювентуса" Марио Манджукича, подписать в качестве свободного агента полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, а также обменять своего нападающего Андре Силву на вингера "Монако" Бальде Кейта.

Напомним, что также "Милан" претендует на Карима Бензема. | http://soccernews.ru