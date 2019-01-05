"Милан" определился с альтернативой Фабрегасу

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"Милан" определился с альтернативой Фабрегасу

"Милан" отказался от идеи подписать хавбека "Челси" Сеска Фабрегаса.

Как сообщает Goal.com, "россонери" переключили свое внимание на Юри Тилеманса из "Монако". Напомним, что Фабрегас, скорее всего, переберется во французский клуб.

В нынешнем сезоне на счету Тилеманса четыре забитых мяча и один ассист в 24 играх.

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