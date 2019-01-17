"Милан" определился с альтернативой Пентеку

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"Милан" определился с альтернативой Пентеку

"Милан" определился с альтернативой нападающему "Дженоа" Кшиштофу Пентеку, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, в случае срыва трансфера 23-летнего поляка "россонери" бросят все силы на подписание форварда "Челси" Миши Батшуайи.

Итальянский клуб готов арендовать 25-летнего бельгийца до лета 2019 года с правом последующего выкупа.

Отметим, что первую часть текущего сезона Батшуайи провёл в "Валенсии", сыграл 23 матча и забил 3 гола.

Что касается переговоров по Пентеку, то "Дженоа" требует за него 40 миллионов евро плюс бонусы, а "Милан" хочет добиться скидки.

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