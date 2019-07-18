"Милан" определился с будущим Бонавентуры

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"Милан" определился с будущим Бонавентуры

"Милан" решил сохранить в составе полузащитника Джакомо Бонавентуру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, клуб намерен предложить 30-летнему футболисту новый контракт. Действующее соглашение истекает следующим летом.

Бонавентура выступает за "россонери" с 2014 года, сыграл 152 матча, забил 31 гол и сделал 16 ассистов.

Вторую половину прошлого сезона хавбек "Милана" пропустил из-за воспаления хряща в колене.

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