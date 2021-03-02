"Милан" определился с будущим Далота, арендованного у "Манчестер Юнайтед"

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"Милан" определился с будущим Далота, арендованного у "Манчестер Юнайтед"

"Милан" решил не продолжать сотрудничество с правым защитником Диогу Далотом после завершения текущего сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, 21-летний футболист покинет итальянский клуб в июне и вернётся в "Манчестер Юнайтед".

Португалец выступает за "россонери" с октября 2020 года на правах аренды, в его активе 19 матчей, 1 гол и 2 ассиста.

Рыночная стоимость Далота оценивается в 12 миллионов евро.

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