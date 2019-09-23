"Милан" определился с будущим Джампаоло

Наставник "Милана" Марко Джампаоло продолжит тренировать команду вопреки появившимся слухам о возможном скором увольнении.

Как сообщает Calciomercato, руководство "россонери" выразило поддержку 52-летнему специалисту, под руководством которого команда провалила старт сезона.

Напомним, что "Милан" набрал 6 очков в 4 стартовых турах Серии А и расположился на 9-м месте в турнирной таблице первенства.

Джампаоло возглавил "красно-чёрных" в июне этого года, заключив двухлетний контракт с опцией продления.

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