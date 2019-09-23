"Милан" определился с будущим Джампаоло
Наставник "Милана" Марко Джампаоло продолжит тренировать команду вопреки появившимся слухам о возможном скором увольнении.
Как сообщает Calciomercato, руководство "россонери" выразило поддержку 52-летнему специалисту, под руководством которого команда провалила старт сезона.
Напомним, что "Милан" набрал 6 очков в 4 стартовых турах Серии А и расположился на 9-м месте в турнирной таблице первенства.
Джампаоло возглавил "красно-чёрных" в июне этого года, заключив двухлетний контракт с опцией продления.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0