"Милан" определился с будущим Гаттузо

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"Милан" определился с будущим Гаттузо

"Милан" согласовал условия нового контракта с главным тренером Дженнаро Гаттузо, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, новое соглашение между специалистом и клубом будет действовать до лета 2020 года. Его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

40-летний Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года и под его руководством команда значительно улучшила свои позиции в Серии А и теперь борется за место в Лиге Чемпионов.

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