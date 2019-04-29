"Милан" определился с будущим Гаттузо

Теги миландженнаро гаттузо

"Милан" определился с будущим Гаттузо

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо не лишится работы, как минимум, до конца текущего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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