"Милан" определился с будущим Гаттузо
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо не лишится работы, как минимум, до конца текущего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Рома
|34
|58
|5
|Милан
|34
|56
|6
|Аталанта
|33
|56
|7
|Торино
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Кальяри
|34
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|СПАЛ
|34
|39
|13
|Сассуоло
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15