"Милан" определился с будущим Гаттузо

По информации источника, руководство клуба всерьёз рассматривало вариант с увольнением 41-летнего специалиста, однако решило не пороть горячку.

Дело в том, что боссы "россонери" не нашли альтернативы действующему тренеру на рынке свободных агентов.

По итогам 34 туров "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от четвёртой строчки, дающей право сыграть в квалификации ЛЧ, на 2 очка.

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