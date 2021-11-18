"Милан" определился с будущим Ибрагимовича

Фото твиттер "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович не завершит карьеру по окончании сезона 2021/22.

По информации La Gazzetta dello Sport, руководство "россонери" ответило взаимностью на желание 40-летнего футболиста продлить контракт ещё на один год.

Новое соглашение шведа с клубом будет рассчитано до 2023 года. Действующий договор между сторонами истекает в июне 2022-го.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл за "Милан" 8 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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