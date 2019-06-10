"Милан" определился с будущим Романьоли

Теги миланювентусалессио романьолитрансферы

"Милан" определился с будущим Романьоли

"Милан" не планирует расставаться со своим капитаном Алессио Романьоли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" не собираются усиливать "Ювентус", который проявляет предметный интерес к игроку.

Контракт 24-летнего защитника с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне Романьоли сыграл за "Милан" 41 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

Не пропустите: "Милан" летом обновит полузащиту. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду: "Не знаю, заслуживаю ли я "Золотой мяч"

Роналду: "Не знаю, заслуживаю ли я "Золотой мяч"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов