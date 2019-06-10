"Милан" определился с будущим Романьоли

"Милан" не планирует расставаться со своим капитаном Алессио Романьоли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" не собираются усиливать "Ювентус", который проявляет предметный интерес к игроку.

Контракт 24-летнего защитника с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне Романьоли сыграл за "Милан" 41 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

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