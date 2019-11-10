"Милан" определился с ценой на Кессье

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"Милан" определился с ценой на Кессье

"Милан" готов продать ивуарийского полузащитника Франка Кессье, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб оценивает футболиста в 30-35 миллионов евро. 

Стоит отметить, что прошлым летом Кессье мог перейти в "Вулверхэмптон", но трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 22-летний Кессье провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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