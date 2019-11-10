"Милан" определился с ценой на Кессье
"Милан" готов продать ивуарийского полузащитника Франка Кессье, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб оценивает футболиста в 30-35 миллионов евро.
Стоит отметить, что прошлым летом Кессье мог перейти в "Вулверхэмптон", но трансфер так и не состоялся.
В нынешнем сезоне 22-летний Кессье провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|12
|31
|2
|Ювентус
|11
|29
|3
|Кальяри
|12
|24
|4
|Рома
|11
|22
|5
|Лацио
|11
|21
|6
|Аталанта
|11
|21
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Фиорентина
|12
|16
|9
|Хеллас Верона
|12
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Сассуоло
|11
|13
|13
|Милан
|11
|13
|14
|Удинезе
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|11
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7