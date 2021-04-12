"Милан" определился с ценой на Леау

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"Милан" определился с ценой на Леау

Фото инстаграм Рафаэла Леау

"Милан" назвал цену на нападающего Рафаэла Леау, который привлёк внимание других клубов.

По информации Calciomercato, "россонери" оценили португальца в 50 миллионов евро.

21-летний футболист интересен "Ювентусу" и "Эвертону".

В текущем сезоне Леау сыграл за "Ювентус" 33 матча, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

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