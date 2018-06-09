"Милан" определился с главной трансферной целью на лето, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "россонери", в первую очередь, намерены купить форварда "Лацио" Чиро Иммобиле.

Переход 28-летнего бомбардира обойдётся "Милану" примерно в 50 миллионов евро. В качестве альтернативных вариантов клуб рассматривает кандидатуры Радамеля Фалькао и Мемфиса Депая.

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