"Милан" определился с главной трансферной целью на лето

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"Милан" определился с главной трансферной целью на лето

"Милан" определился с главной трансферной целью на лето, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "россонери", в первую очередь, намерены купить форварда "Лацио" Чиро Иммобиле.

Переход 28-летнего бомбардира обойдётся "Милану" примерно в 50 миллионов евро. В качестве альтернативных вариантов клуб рассматривает кандидатуры Радамеля Фалькао и Мемфиса Депая.

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