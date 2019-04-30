"Милан" определился с кандидатами на пост главного тренера

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"Милан" определился с кандидатами на пост главного тренера

"Милан" по окончании сезона намерен уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо. По этому поводу руководство решило определится с кандидатами, которые смогут заменить специалиста. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, главными кандидатами являются экс-наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо и Джан Пьеро Гасперини, который сейчас возглавляет "Аталанту".

Также клуб рассматривает Леонарду Жардима и Марко Джампаоло, но они не в приоритете.

Ранее сообщалось, что "Милан" хочет пригласить Мауицио Сарри, но тот не хочет покидать лондонский клуб.

"Милан" занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 56 баллов.

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