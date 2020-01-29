"Милан" определился с кандидатами на замену Сусо

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"Милан" определился с кандидатами на замену Сусо

"Милан" занимается поиском подходящей замены хавбеку Сусо, который в скором времени перейдет в "Севилью". Испанцы арендуют игрока на полтора года с правом выкупа.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланцы нацелились на 20-летнего полузащитника "Андерлехта" Алексиса Салемакерса, который стоит около 15 миллионов евро. Также "Милан" рассматривает кандидатуру игрока "Реал Сосьедада" Аднана Янузай.

В текущем сезоне Сусо сыграл за "Милан" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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