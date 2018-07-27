"Милан" определился с кандидатурой главного тренера



Новый спортивный директор "Милана" Леонардо заявил, что главным тренером команды остается Дженнаро Гаттузо.

"Гаттузо продолжит тренировать "Милан". Мы с руководством не обсуждали другие кандидатуры. Когда знаменитые тренеры свободны, то всегда появляются разные слухи. Но никто из "Милана" не разговаривал с Конте", - приводит слова Леонардо Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Милан" договорился с Конте, но тренер пока не может уладить контрактные вопросы с "Челси".

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