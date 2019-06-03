"Милан" определился с новым тренером

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"Милан" определился с новым тренером

Наставник "Сампдории" Марко Джампаоло должен стать новым главным тренером "Милана".

Как сообщает Football Italia, руководство "россонери" остановились на кандидатуре 51-летнего специалиста. Его место в "Сампдории" займет Стефано Пиоли, покинувший "Фиорентину".

Ранее "Милан" прекратил сотрудничество с Дженнаро Гаттузо (тренер) и Леонардо (спортивный директор).

В завершившемся сезоне "Милан" финишировал на пятом месте, а "Сампдория" - на девятом.

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