"Милан" определился с новым тренером на следующий сезон

1 Теги миланмассимилиано аллегри

"Милан" определился с новым тренером на следующий сезон

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может снова возглавить "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, видеть 52-летнего специалиста у руля команды хотят технический директор "россонери" Паоло Мальдини и клубный менеджер Звонимир Бобан.

Ожидается, что Аллегри предложат вернуться в "Милан" с начала следующего сезона.

Напомним, что именитый наставник уже работал на "Сан-Сиро" с 2010 по 2014 год, выиграв Серию А и Суперкубок Италии.

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