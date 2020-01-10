"Милан" определился с новым тренером на следующий сезон
Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может снова возглавить "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, видеть 52-летнего специалиста у руля команды хотят технический директор "россонери" Паоло Мальдини и клубный менеджер Звонимир Бобан.
Ожидается, что Аллегри предложат вернуться в "Милан" с начала следующего сезона.
Напомним, что именитый наставник уже работал на "Сан-Сиро" с 2010 по 2014 год, выиграв Серию А и Суперкубок Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|18
|45
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|18
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|18
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12