"Милан" определился с одной из летних трансферных целей

Теги диего лаксальтмиландженоа

"Милан" определился с одной из летних трансферных целей

Полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт может перейти в "Милан", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" определили 25-летнего уругвайца как одну из трансферных целей на летнее межсезонье.

"Дженоа" хочет выручить от продажи Лаксальта не менее 10 миллионов евро, однако "Милан" намерен снизить цену, предложив "грифонам" включить в сделку Джанлуку Лападулу или Андреа Бертолаччи

Не пропустите: Чалханоглу зимой мог покинуть "Милан". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Лацио 25 49
5 Интер Милан 25 48
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кьево 25 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 25 16
20 Беневенто 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов