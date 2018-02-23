"Милан" определился с одной из летних трансферных целей

Полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт может перейти в "Милан", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" определили 25-летнего уругвайца как одну из трансферных целей на летнее межсезонье.

"Дженоа" хочет выручить от продажи Лаксальта не менее 10 миллионов евро, однако "Милан" намерен снизить цену, предложив "грифонам" включить в сделку Джанлуку Лападулу или Андреа Бертолаччи.

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