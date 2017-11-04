"Милан" определился с основным претендентом на замену Монтеллы

Руководство "Милана" определилось с основным претендентом на замену Винченцо Монтеллы, если тот всё-таки будет уволен.

Как сообщает Football Italia, если "россонери" в воскресенье не сумеют обыграть "Сассуоло" и Монтелла покинет свой пост, команду, скорее всего, возглавит наставник примаверы Дженнаро Гаттузо.

Ожидается, что при таком развитии событий 39-летний "Рино" будет работать с "Миланом" до конца сезона, а боссы клуба будут искать нового именитого тренера. | http://soccernews.ru