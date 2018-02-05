"Милан" определился с первым летним подписанием

"Милан" следующим летом пополнится защитником "Сампдории" Иваном Стриничем, об этом в своём твиттере сообщил известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, "россонери" подпишут хорватского фулбека бесплатно, так как по окончании сезона истечёт контракт футболиста с генуэзцами и он станет свободным агентом.

В этом сезоне 30-летний Стринич сыграл за "Сампдорию" 15 матчей и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: "Милан" интересуется форвардом "Ромы". | http://soccernews.ru