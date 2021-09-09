"Милан" определился с предложением Азмуну
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
"Милан" намерен предложить четырехлетний контракт иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает Todofichajes.
По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать форварда следующим летом, когда у него завершится контракт с "Зенитом". В составе "Милана" Азмун может заменить шведа Златана Ибрагимовича, контракт которого также истекает в 2022 году. Итальянцы готовы платить Азмуну 3,2 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" семь матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
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