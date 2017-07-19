"Милан" определился с приоритетной трансферной целью

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"Милан" определился с приоритетной трансферной целью

Нападающий "Торино" Андреа Белотти стал приоритетной трансферной целью "Милана" на текущее межсезонье.

Как сообщает Football Italia, "россонери" будут пытаться купить Альваро Морату или кого-то ещё только в случае окончательного провала в переговорах по переходу 23-летнего итальянца.

Ранее стало известно, что "Торино" требует за Белотти 100 миллионов евро либо 80 миллионов плюс защитник Габриэль Палетта и форвард Мбай Ньянг.

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