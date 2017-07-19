"Милан" определился с приоритетной трансферной целью
Нападающий "Торино" Андреа Белотти стал приоритетной трансферной целью "Милана" на текущее межсезонье.
Как сообщает Football Italia, "россонери" будут пытаться купить Альваро Морату или кого-то ещё только в случае окончательного провала в переговорах по переходу 23-летнего итальянца.
Ранее стало известно, что "Торино" требует за Белотти 100 миллионов евро либо 80 миллионов плюс защитник Габриэль Палетта и форвард Мбай Ньянг.
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|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
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|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
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|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
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|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
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|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
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|Пескара
|38
|18