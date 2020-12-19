"Милан" определился с приоритетной трансферной целью на январь

Теги миланшалькестрасбурозан кабакмохамед симакантрансферы

"Милан" определился с приоритетной трансферной целью на январь

"Милан" собирается во время зимнего трансферного окна усилить центр обороны, пишет La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, приоритетной целью для "россонери" является центральный защитник "Шальке" Озан Кабак.

Итальянский клуб уже ведёт переговоры о переходе 20-летнего турка. Ранее сообщалось, что "кобальтовые" готовы продать его за 23-25 миллионов евро.

Есть у "Милана" и альтернативный вариант - Мохамед Симакан из "Страсбура".

Не пропустите: Ибрагимович снова выбыл из-за травмы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Моуринью пригласил в "Тоттенхэм" игрока "Реала"

Моуринью пригласил в "Тоттенхэм" игрока "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов