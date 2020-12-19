"Милан" определился с приоритетной трансферной целью на январь
"Милан" собирается во время зимнего трансферного окна усилить центр обороны, пишет La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, приоритетной целью для "россонери" является центральный защитник "Шальке" Озан Кабак.
Итальянский клуб уже ведёт переговоры о переходе 20-летнего турка. Ранее сообщалось, что "кобальтовые" готовы продать его за 23-25 миллионов евро.
Есть у "Милана" и альтернативный вариант - Мохамед Симакан из "Страсбура".
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