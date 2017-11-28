"Милан" определился с приоритетным кандидатом на роль своего нового тренера

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"Милан" определился с приоритетным кандидатом на роль своего нового тренераИтальянский "Милан" определился с приоритетным кандидатом на роль своего нового тренера, информирует The Sun.

По сведениям издания, руководство "россонери" видит следующим наставником своей команды Антонио Конте, ныне возглавляющего лондонский "Челси". С представителями 48-летнего специалиста "Милан" уже успел провести предварительные переговоры, однако конкретных результатов они пока не дали.

Напомним, Мирабелли заверил, что "Милан" не будет исключен из еврокубков. | soccernews.ru

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