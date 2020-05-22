"Милан" определился с приоритетным вариантом усиления атаки

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"Милан" определился с приоритетным вариантом усиления атаки

"Милан" собирается подписать нового нападающего во время летнего трансферного окна.

По информации журналиста Николо Скиры, приоритетный вариант для "россонери" - форвард мадридского "Реала" Лука Йович.

Итальянский клуб хочет арендовать серба на два года с опцией последующего выкупа. 

При этом в "Милане" надеются, что 22-летний футболист согласится на снижение зарплаты, потому что платить ему 5 миллионов евро за сезон не готовы.

Прошлым летом "Реал" купил Йовича за 60 миллионов евро, в его активе 2 гола и 2 ассиста в 24 матчах.

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