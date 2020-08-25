"Милан" определился с размером бюджета на летние трансферы

СМИ узнали, сколько "Милан" готов потратить на усиление состава в текущее трансферное окно.

По информации Calciomercato, бюджет "россонери" составит 30 миллионов евро. Эта сумма вырастет, если удастся заработать на продаже футболистов.

Источник отмечает, что именно из-за ограниченных финансовых возможностей итальянский клуб отказался от приглашения Ральфа Рангника, который требовал на покупки более 100 миллионов.

В прошлом сезоне "Милан" занял итоговое шестое место в Серии А и квалифицировался в Лигу Европы.

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