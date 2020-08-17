"Милан" определился с размером предложения по Алексею Миранчуку

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"Милан" определился с размером предложения по Алексею Миранчуку

"Милан" собирается сделать предложение "Локомотиву" по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает Milan Live со ссылкой на Corriere dello Sport, "россонери" оценивают россиянина в 10-15 миллионов евро.

Также на 24-летнего хавбека претендует "Аталанта", однако сам он предпочитает продолжить карьеру в более именитом клубе.

Миранчук - воспитанник "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провёл 226 матчей, забил 43 гола и сделал 44 ассиста. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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