"Милан" определился с размером предложения по Хеуге

Стало известно, сколько "Милан" готов заплатить за нападающего "Будё / Глимта" Йенса Хауге.

По информации Calciomercato, "россонери" готовят предложение в размере 4 миллионов евро.

"Будё / Глимт" оценивает перспективного норвежца в полтора раза дороже.

Напомним, что 20-летний Хауге забил "Милану" в матче квалификации Лиги Европы в минувший четверг.

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