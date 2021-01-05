"Милан" определился с размером предложения по Симакану

"Милан" ведёт переговоры о приобретении центрального защитника "Страсбура" Мохамеда Симакана.

По информации Goal.com, "россонери" готовы заплатить за перспективного француза 15 миллионов евро.

На 20-летнего футболиста также претендует "РБ Лейпциг".

В текущем сезоне Симакан сыграл за "Страсбур" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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