"Милан" определился с размером предложения по Симакану

Теги миланстрасбурмохамед симаканрб лейпцигтрансферы

"Милан" определился с размером предложения по Симакану

"Милан" ведёт переговоры о приобретении центрального защитника "Страсбура" Мохамеда Симакана.

По информации Goal.com, "россонери" готовы заплатить за перспективного француза 15 миллионов евро.

На 20-летнего футболиста также претендует "РБ Лейпциг".

В текущем сезоне Симакан сыграл за "Страсбур" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Милан" и "Интер" поборются за трансферную цель "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов