"Милан" определился с размером предложения по Йовичу

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"Милан" определился с размером предложения по Йовичу

"Милан" намерен приобрести форварда "Реала" Луку Йовича.

По сведениям Sport Mediaset, "россонери" готовы заплатить за 22-летнего серба 35 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, что "Реал" приобрел Йовича летом 2019 года за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Йович провел 24 игры, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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