"Милан" определился с размером предложения по Йовичу

"Милан" намерен приобрести форварда "Реала" Луку Йовича.

По сведениям Sport Mediaset, "россонери" готовы заплатить за 22-летнего серба 35 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, что "Реал" приобрел Йовича летом 2019 года за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Йович провел 24 игры, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Читайте также: "Милан" сделал Доннарумме конкретное предложение о продлении контракта. | http://soccernews.ru