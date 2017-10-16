"Милан" определился с трансферной стоимостью Доннаруммы

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"Милан" определился с трансферной стоимостью ДоннаруммыИтальянский "Милан" определился с трансферной стоимостью своего основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Так, по информации Tuttosport, "россонери" будут готовы отпустить своего 18-летнего вратаря следующим летом при двух условиях - если по итогам текущего сезона команда не сможет добыть путевку в Лигу Чемпионов и за перспективного футболиста будет предложено не менее 75-ти миллионов евро.

Напомним, Борини прокомментировал поражение "Милана" от "Интера". | soccernews.ru

комментарии
Лошак

Вратарь как вратарь. Ничего особенного,а шуму...много шуму из ничего.

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