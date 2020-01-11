"Милан" определился с заменой для Рейны

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"Милан" определился с заменой для Рейны

Стало известно, кто заменит в составе "Милана" испанского вратаря Пепе Рейну, который близок к уходу из клуба.

По информации Calciomercato, новым дублёром Джанлуиджи Доннаруммы станет босниец Асмир Бегович.

Права на 32-летнего голкипера принадлежат "Борнмуту", а в текущем сезоне он играет в аренде в "Карабахе".

Бегович наиболее известен по выступлениям за "Челси" в период с 2015 по 2017 год. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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