"Милан" определился с заменой для Рейны
Стало известно, кто заменит в составе "Милана" испанского вратаря Пепе Рейну, который близок к уходу из клуба.
По информации Calciomercato, новым дублёром Джанлуиджи Доннаруммы станет босниец Асмир Бегович.
Права на 32-летнего голкипера принадлежат "Борнмуту", а в текущем сезоне он играет в аренде в "Карабахе".
Бегович наиболее известен по выступлениям за "Челси" в период с 2015 по 2017 год. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|18
|45
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|18
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|18
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12