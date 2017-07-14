"Милан" опубликовал видео о прибытии Бонуччи

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"Милан" опубликовал видео о прибытии Бонуччи

"Милан" в своём официальном твиттере опубликовал видеоролик о прибытии защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи в расположение клуба.

Видео: Леонардо Бонуччи прибыл в расположение "Милана"

Ожидается, что "Милан" заплатит за Бонуччи 40 миллионов евро. Сам футболист поставит подпись под пятилетним контрактом с зарплатой 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы. | http://soccernews.ru

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