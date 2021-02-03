"Милан" опубликовал заявку на Лигу Европы. Манджукич в списке

"Милан" готовится к плей-офф Лиги Европы. В заявке команды произошли изменения. В состав "россонери" были включены новички Марио Манджукич, Фикайо Томори и Суалио Мейте. В тоже время, хавбек Йенс Хеуге, который забил три гола в пяти матчах группового этапа не сможет помочь "Милану" в ближайших матчах, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Полная заявка итальянского клуба выглядит так:

Вратари: Татарушану, Доннарумма.

Защитники: Калабрия, Далот, Тео Эрнандес, Калулу, Кьяер, Томори, Романьоли.

Полузащитники: Беннасер, Кастельехо, Браим Диаз, Кессье, Крунич, Мейте, Салемакерс, Тонали, Чолханоглу.

Нападающие Ибрагимович, Леао, Манджукич, Ребич.