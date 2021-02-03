"Милан" опубликовал заявку на Лигу Европы. Манджукич в списке
"Милан" готовится к плей-офф Лиги Европы. В заявке команды произошли изменения. В состав "россонери" были включены новички Марио Манджукич, Фикайо Томори и Суалио Мейте. В тоже время, хавбек Йенс Хеуге, который забил три гола в пяти матчах группового этапа не сможет помочь "Милану" в ближайших матчах, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Полная заявка итальянского клуба выглядит так:
Вратари: Татарушану, Доннарумма.
Защитники: Калабрия, Далот, Тео Эрнандес, Калулу, Кьяер, Томори, Романьоли.
Полузащитники: Беннасер, Кастельехо, Браим Диаз, Кессье, Крунич, Мейте, Салемакерс, Тонали, Чолханоглу.
Нападающие Ибрагимович, Леао, Манджукич, Ребич.
Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы "Милан" встретится с "Црвеной Звездой". Первый матч пройдет 18 февраля.
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