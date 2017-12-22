"Милан" оштрафован на 20 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей

УЕФА наказал "Милан" штрафом в размере 20 миллионов евро, сообщает Football Italia.

Такое наказание наложено на итальянский клуб за нарушение правил финансового фэйр-плей. Пять миллионов миланцам придется заплатить в ближайшее время, а на 15 миллионов клуб оштрафован условно.

Условный штраф будет отменен, если "Милан" достигнет определённых финансовых результатов.

Ранее "Милан" предложил УЕФА план урегулирования финансовых проблем, но в организации сочли его нереальным.

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