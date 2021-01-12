"Милан" отдал Дуарте в аренду чемпиону Турции

Бразильский центральный защитник "Милана" Лео Дуарте продолжит карьеру в Турции.

"Россонери" объявили о переходе 24-летнего футболиста в "Истанбул" на правах аренды до июня 2022 года с опцией выкупа.

Дуарте выступает за "Милан" с лета 2019 года, сыграл 9 матчей. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

"Истанбул Башакшехир" - действующий победитель турецкой Суперлиги. В июле команда стала чемпионом впервые в истории.

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