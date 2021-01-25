"Милан" отдал нападающего в аренду клубу Серии В

Нападающий "Милана" Лоренцо Коломбо перешел в "Кремонезе", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клуб из Кремоны арендовал футболиста до конца сезона без права последущего выкупа. Тренерский штаб "Милана" принял решение отдать Коломбо в аренду, так как у него мало шансов выходить на поле из-за конкуренции со Златаном Ибрагимовичем и Марио Манджукичем.

18-летний Коломбро является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Ибрагимович радикально сменил имидж (фото). | http://soccernews.ru