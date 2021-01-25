"Милан" отдал нападающего в аренду клубу Серии В

Теги миланкремонезетрансферылоренцо коломбо

"Милан" отдал нападающего в аренду клубу Серии В

Нападающий "Милана" Лоренцо Коломбо перешел в "Кремонезе", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клуб из Кремоны арендовал футболиста до конца сезона без права последущего выкупа. Тренерский штаб "Милана" принял решение отдать Коломбо в аренду, так как у него мало шансов выходить на поле из-за конкуренции со Златаном Ибрагимовичем и Марио Манджукичем.

18-летний Коломбро является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 

Не пропустите: Ибрагимович радикально сменил имидж (фото). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин прилетел во Флоренцию и дал первый комментарий (видео)

Кокорин прилетел во Флоренцию и дал первый комментарий (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов