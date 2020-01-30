"Милан" отдал Рикардо Родригеса в аренду ПСВ

Защитник "Милана" Рикардо Родригес стал игроком ПСВ. В голландском клубе футболист будет играть в аренде до конца сезона. Об этом сообщается на официальном сайте "россонери".

В нынешнем сезоне 27-летний игрок участвовал в 5 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.

ПСВ в турнирной таблице Эредивизии располагается на 5 позиции.

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