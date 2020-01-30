"Милан" отдал Рикардо Родригеса в аренду ПСВ

Теги рикардо родригеспсвмилантрансферы

"Милан" отдал Рикардо Родригеса в аренду ПСВ

Защитник "Милана" Рикардо Родригес стал игроком ПСВ. В голландском клубе футболист будет играть в аренде до конца сезона. Об этом сообщается на официальном сайте "россонери".

В нынешнем сезоне 27-летний игрок участвовал в 5 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.

ПСВ в турнирной таблице Эредивизии располагается на 5 позиции.

Не пропустите: "Спартак" нацелился на защитника "Милана"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 51
2 Интер Милан Интер Милан 21 48
3 Лацио Лацио 20 46
4 Рома Рома 21 39
5 Аталанта Аталанта 21 38
6 Кальяри Кальяри 21 31
7 Парма Парма 21 31
8 Милан Милан 21 31
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 20 29
10 Наполи Наполи 21 27
11 Болонья Болонья 21 27
12 Торино Торино 21 27
13 Фиорентина Фиорентина 21 25
14 Удинезе Удинезе 21 24
15 Сассуоло Сассуоло 21 23
16 Сампдория Сампдория 21 20
17 Лечче Лечче 21 16
18 СПАЛ СПАЛ 21 15
19 Дженоа Дженоа 21 15
20 Брешия Брешия 21 15
Полная таблица

топ-5 тегов