"Милан" отказал "Барселоне" в трансфере Романьоли
"Барселона" не сумела договориться по трансферу защитника "Милана" Алессио Романьоли, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, испанский клуб предлагал за футболиста 40 миллионов евро, но получил отказ, так как новый главный тренер "Милана" Марко Джампаоло рассчитывает на игрока в следующем сезоне. Также Романьоли входит в сферу интересов "Ювентуса".
В минувшем сезоне 24-летний Романьоли провел за "Милан" 41 матч во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32