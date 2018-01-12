"Милан" отказал "Бока Хуниорс" в трансфере Гомеса

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"Милан" отказал "Бока Хуниорс" в трансфере Гомеса

Защитник "Милана" Густаво Гомес является трансферной целью "Бока Хуниорс", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, аргентиский клуб сделал предложение по 24-летнему парагвайцу, однако "россонери" ответили отказом.

Стоит отметить, что в этом сезоне Гомес сыграл за "Милан" всего 1 матч.

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