"Милан" отказал двум клубам в аренде Пентека

"Милан" не хочет отдавать в аренду нападающего Кшиштофа Пентека, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в январе позаимствовать 24-летнего футболиста пытались "Атлетико" и "Тоттенхэм", однако "россонери" ответили отказом обоим клубам.

"Милан" настаивает на продаже поляка, рассчитывая выручить за него 28-30 миллионов евро.

В текущем сезоне Пентек сыграл за "дьяволов" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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