"Милан" отказал двум клубам в аренде Пентека
"Милан" не хочет отдавать в аренду нападающего Кшиштофа Пентека, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в январе позаимствовать 24-летнего футболиста пытались "Атлетико" и "Тоттенхэм", однако "россонери" ответили отказом обоим клубам.
"Милан" настаивает на продаже поляка, рассчитывая выручить за него 28-30 миллионов евро.
В текущем сезоне Пентек сыграл за "дьяволов" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите: "Милан" нацелился на хавбека "Бенфики". | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ
-
"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
-
Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие
-
"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
Лента новостей
-
"Севилья" купила полузащитника "Баварии"
-
Обамеянг ответил на предложение "Барселоны" о переходе в январе
-
Тедеско рассказал, какой видит идеальную игру "Спартака"
-
"Рубин" интересуется экс-хавбеком дортмундской "Боруссии"
-
Уткин посоветовал "Динамо" подписать Кокорина
-
Себальос хочет покинуть "Арсенал"
-
"Большой сюрприз": Тедеско высказался об уходе Солтмурада Бакаева в "Рубин"
-
Павлюченко: "Скала в "Спартаке" заставлял команду есть макароны и мясо с кровью, чтобы злые были"
-
Агент Варга подтвердил интерес клубов АПЛ к форварду "Крыльев Советов" Соболеву
-
"Милан" отказал двум клубам в аренде Пентека
-
1
Тедеско оценил готовность "Спартака" к весенней части сезона
-
"Бетис" хочет арендовать вингера "Реала"
-
"Чертаново" интересуется полузащитниками "Спартака" и "Крыльев Советов"
-
Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в "Рубин"
-
1
"Милан" нацелился на хавбека "Бенфики"
-
Влашич дал совет Чалову по поводу переезда в АПЛ
-
2
"Реал" теряет Бэйла
-
Тихонов: "Почему какой-то большой клуб будет предлагать контракт Каррере?"
-
Главные новости дня: 22 января
-
1
Неймар отметился оригинальным пасом в матче Кубка лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17