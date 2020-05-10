"Милан" отказал ПСЖ в трансфере основного хавбека

"Пари Сен-Жермен" проявлял интерес к алжирскому полузащитнику "Милана" Исмаэлю Беннасеру, но получил отказ, сообщает Le10sport.

По сведениям издания, французский клуб предлагал за футболиста 30 миллионов евро, но миланцы требуют за него на 10 миллионов больше. Возможно, парижане в ближайшее время сделают новое улучшенное предложение.

В нынешнем сезоне 22-летний Беннасер провел за "Милан" 23 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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