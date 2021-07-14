"Милан" отказал ПСЖ в трансфере Тео Эрнандеса

Фото: инстаграм Эрнандеса

ПСЖ пытался заполучить защитника "Милана" Тео Эрнандеса.

По сведениям Goal.com, парижане предлагали за 23-летнего француза 40 миллионов евро, но "россонери" отклонили предложение.

Отмечается, что "Милан" не собирается расставаться с футболистом в ближайшее время.

В прошлом сезоне Эрнандес провел 45 игр, в которых отметился 8 голами и 7 ассистами.

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