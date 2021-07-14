"Милан" отказал ПСЖ в трансфере Тео Эрнандеса

Теги миланпсжтео эрнандестрансферы

"Милан" отказал ПСЖ в трансфере Тео ЭрнандесаФото: инстаграм Эрнандеса

ПСЖ пытался заполучить защитника "Милана" Тео Эрнандеса.

По сведениям Goal.com, парижане предлагали за 23-летнего француза 40 миллионов евро, но "россонери" отклонили предложение.

Отмечается, что "Милан" не собирается расставаться с футболистом в ближайшее время.

В прошлом сезоне Эрнандес провел 45 игр, в которых отметился 8 голами и 7 ассистами.

Читайте также: ПСЖ вышел из гонки за Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" разгромил "Рубин" в Кубке Париматч Премьер

"Спартак" разгромил "Рубин" в Кубке Париматч Премьер

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов