"Милан" отказал "Торино" в трансфере Борини

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"Милан" отказал "Торино" в трансфере Борини

Форвард "Милана" Фабио Борини является трансферной целью "Торино", сообщает La Stampa.

По сведениям издания, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер "быков" Вальтер Маццарри.

В связи с этим туринский клуб сделал запрос по трансферу нападающего, однако "Милан" ответил категорическим отказом.

В этом сезоне Борини сыграл за "россонери" 24 матча, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.

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