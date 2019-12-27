"Милан" отказался от подписания хавбека "Арсенала"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Мохамед Эль Ненни не перейдёт в "Милан", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "россонери" предлагали услуги 27-летнего египтянина, однако клуб дал понять, что не заинтересован в нём.

В текущем сезоне Эль Ненни выступает за "Бешикташ" на правах аренды, сыграл 17 матчей и сделал 1 ассист.

Контракт хавбека с "Арсеналом" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 6,3 миллионов евро.

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