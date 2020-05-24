"Милан" отказался от покупки Луки Йовича этим летом
"Милан" принял решение отказаться от возможной покупки форварда "Реала" Луки Йовича. Об этом сообщает Tuttosport
По данным источника, итальянский клуб отказался от трансфера игрока из-за его травмы. "Россонери" будут продолжать искать футболиста, который усилит атаку команды.
Ранее сообщалось, что "Милан" хочет арендовать серба на два года с опцией последующего выкупа.
Прошлым летом "Реал" купил Йовича за 60 миллионов евро, в его активе 2 гола и 2 ассиста в 24 матчах.
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