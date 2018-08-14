"Милан" отказался от покупки Промеса

"Милан" отказался от покупки вингера московского "Спартака" Квинси Промеса, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, стоимость 26-летнего игрока, которого "красно-белые" оценили в 25 миллионов евро, оказалась непосильной для "россонери". Поэтому итальянский гранд принял решение переключить свое внимание на других футболистов.

В стартовавшем сезоне Промес забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 матчах за "Спартак".

Напомним, "Милан" объявил о переходе Тьемуэ Бакайоко. | soccernews.ru