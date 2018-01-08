"Милан" отказался от покупки Уолкотта

Переход нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта в "Милан" не состоится, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям издания, итальянский клуб не будет покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

Таким образом главным претендентом на 28-летнего Уолкотта является его бывший клуб "Саутгемптон".

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