"Милан" отказался от покупки Уолкотта

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"Милан" отказался от покупки Уолкотта

Переход нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта в "Милан" не состоится, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям издания, итальянский клуб не будет покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

Таким образом главным претендентом на 28-летнего Уолкотта является его бывший клуб "Саутгемптон".

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