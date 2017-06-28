"Милан" отказался от приобретения Хамеса, на колумбийца остался последний претендент

Итальянский "Милан" отказался от приобретения полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, информирует The Sun.

По сведениям издания, теперь на 25-летнего хавбека остался всего лишь один претендент - "Манчестер Юнайтед". Учитывая сложившееся положение дел, "красные дьяволы" намерены добиться снижения трансферной стоимости колумбийца с 75 млн евро до 55 млн евро.

Напомним, Борини перейдет в "Милан". | soccernews.ru