"Милан" отказался от приобретения Хамеса, на колумбийца остался последний претендент

Теги миланманчестер юнайтедреал мадридхамес родригес

"Милан" отказался от приобретения Хамеса, на колумбийца остался последний претендентИтальянский "Милан" отказался от приобретения полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса, информирует The Sun.

По сведениям издания, теперь на 25-летнего хавбека остался всего лишь один претендент - "Манчестер Юнайтед". Учитывая сложившееся положение дел, "красные дьяволы" намерены добиться снижения трансферной стоимости колумбийца с 75 млн евро до 55 млн евро.

Напомним, Борини перейдет в "Милан". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

ЦСКА продлил Марио Фернандеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов